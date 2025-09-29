Preferenze elezioni regionali Marche 2025 | la classifica Paolo Calcinaro in testa
Ancona, 29 settembre 2025 – Le Marche restano al centrodestra, Francesco Acquaroli confermato alla guida della regione: ottiene il bis con il 52% lasciando il candidato del centrosinistra Matteo Ricci al 44%. Ora gli occhi sono puntati su chi entrerà a far parte della prossima Assemblea legislativa. Sono 30 i seggi da assegnare. La ripartizione è su base provinciale: 9 per la provincia di Ancona, 4 per quella di Ascoli Piceno, 4 per Fermo, 6 per Macerata, 7 per Pesaro Urbino. Il più votato in assoluto è Paolo Calcinaro (circoscrizione Fermo): oltre 9.200 preferenze con “I Marchigiani per Acquaroli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: preferenze - elezioni
AostaNews24. . I.P. - Il 28 settembre scegli di guardare in alto: alle elezioni regionali scegli un destino nuovo per la Valle d'Aosta! Al seggio ritira la SCHEDA VERDE, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi negli appositi spazi fino a tre preferenze della nostra - facebook.com Vai su Facebook
Preferenze, tutti i voti dei candidati marchigiani - Con oltre la metà dei seggi ormai scrutinati, si delinea il quadro delle preferenze per le elezioni regionali nelle Marche. youtvrs.it scrive
Mappa interattiva elezioni Marche 2025: i risultati in diretta città per città, cerca il tuo comune - L’esito dello spoglio delle Regionali: come hanno votato le singole province e le città? Come scrive ilrestodelcarlino.it