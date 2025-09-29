Preferenze elezioni regionali Marche 2025 | la classifica Paolo Calcinaro in testa

Ancona, 29 settembre 2025 – Le Marche restano al centrodestra, Francesco Acquaroli confermato alla guida della regione: ottiene il bis con il 52% lasciando il candidato del centrosinistra Matteo Ricci al 44%. Ora gli occhi sono puntati su chi entrerà a far parte della prossima Assemblea legislativa. Sono 30 i seggi da assegnare. La ripartizione è su base provinciale: 9 per la provincia di Ancona, 4 per quella di Ascoli Piceno, 4 per Fermo, 6 per Macerata, 7 per Pesaro Urbino. Il più votato in assoluto è Paolo Calcinaro (circoscrizione Fermo): oltre 9.200 preferenze con “I Marchigiani per Acquaroli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

