Prato sparare a Giorgia Meloni | la denuncia di FdI l' ultimo orrore

A furia di seminare odio in giro, si rischia di incappare in episodi che, prima o poi, avranno dell’irreparabile. Basta guardare allo Utah, dove ci ha lasciato la pelle, purtroppo, il giovane Charlie Kirk. In Italia la tensione cresce come il livello dell’acqua in un letto di un fiume dopo le piogge: lentamente, ma costantemente. Oggi è comparsa una scritta sulla parete di una fermata dell’autobus a Prato inquietante: "Sparate alla Meloni", un esplicito invito a commettere atti di violenza contro la premier. Se l’odio politico incentivato da questo clima con frasi e atteggiamenti aggressivi nei confronti dei politici di destra fosse davvero un’invenzione della Meloni, bisognerebbe chiedersi come mai allora tutti i giorni i segnali minacciosi, sui social e per strada, si susseguono sempre più nei confronti del presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

