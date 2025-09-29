Prato scritta alla fermata del bus | sparate alla Meloni
''Non solo è un messaggio indegno, purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città, un atto vergognoso''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
(Adnkronos) - 'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia). "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città - afferma -
