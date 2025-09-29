Prato scritta alla fermata del bus | sparate alla Meloni

Imolaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Non solo è un messaggio indegno, purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città, un atto vergognoso''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

prato scritta alla fermata del bus sparate alla meloni

© Imolaoggi.it - Prato, scritta alla fermata del bus: “sparate alla Meloni”

In questa notizia si parla di: prato - scritta

“Sparate alla Meloni”, la scritta choc a Prato

“Sparate alla Meloni”. Scritta choc a Prato. La Porta (FdI): “L’odio politico è frutto delle idee di sinistra”

prato scritta fermata bus“Sparate alla Meloni”: l’ultimo folle gesto per strada contro la Premier - Il clima d'odio in Italia sta superando ogni limite: terribile episodio contro Giorgia Meloni alla fermata dell'autobus di Prato. Secondo newsmondo.it

prato scritta fermata bus“Sparate alla Meloni”, scritta shock a Prato. La denuncia: “clima d’odio diffuso” | FOTO - Una scritta vergognosa apparsa in una delle fermate di un bus a Prato: “sparate alla Meloni“. Lo riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Prato Scritta Fermata Bus