Prato presidio alla Questura Candidati Pd denunciano | Code disumane per i permessi di soggiorno FOTO
Domenica sera, 28 settembre, sono state circa duecento le persone che hanno partecipato al presidio ‘Il prezzo di un foglio di carta’, davanti alla Questura di Prato. Tra loro, Marta Logli e Marco Martini, candidati del Pd al consiglio regionale nelle elezioni del 12 e 13 ottobre, con la prima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Prato, scontri a presidio davanti azienda tra operai e proprietà: 2 feriti
Prato, presidio alla Questura. Candidati Pd denunciano: "Code disumane per i permessi di soggiorno" / FOTO - Al presidio hanno preso parte rappresentanti delle comunità pakistana, bengalese, ivoriana, cinese, albanese e di tante altre nazionalità che compongono il tessuto sociale pratese. Si legge su firenzetoday.it
