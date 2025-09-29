Prato presidio alla Questura Candidati Pd denunciano | Code disumane per i permessi di soggiorno FOTO

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera, 28 settembre, sono state circa duecento le persone che hanno partecipato al presidio ‘Il prezzo di un foglio di carta’, davanti alla Questura di Prato. Tra loro, Marta Logli e Marco Martini, candidati del Pd al consiglio regionale nelle elezioni del 12 e 13 ottobre, con la prima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

