Pozzuoli appartamento in fiamme nei pressi di via Napoli Evacuate 5 famiglie

Paura nella settima traversa Compagnone, a ridosso di via Napoli, dove un incendio ha distrutto un appartamento al secondo piano di una palazzina, probabilmente a causa di un guasto elettrico. Le fiamme hanno danneggiato anche l’abitazione superiore. L’intero edificio di sei piani è stato evacuato: cinque famiglie con bambini e un appartamento disabitato. Tre persone . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

