Pozzuoli appartamento in fiamme nei pressi di via Napoli Evacuate 5 famiglie
Paura nella settima traversa Compagnone, a ridosso di via Napoli, dove un incendio ha distrutto un appartamento al secondo piano di una palazzina, probabilmente a causa di un guasto elettrico. Le fiamme hanno danneggiato anche l’abitazione superiore. L’intero edificio di sei piani è stato evacuato: cinque famiglie con bambini e un appartamento disabitato. Tre persone . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Nel cuore di Arco Felice, a due passi dalla stazione Cumana, proponiamo in vendita un appartamento al primo piano di stabile recentemente ristrutturato. Interno da ristrutturare, ideale per creare la casa dei vostri sogni! Caratteristiche principali: - Ubicazi - facebook.com Vai su Facebook
Pozzuoli, incendio a Monte Sant'Angelo, le fiamme minacciano la collina vicino al tunnel della Corvara: chiuso anche il Carney Park - Un vasto incendio è divampato intorno a mezzogiorno sulla collina di Monte Sant’Angelo a Pozzuoli, interessando il crinale nei pressi del tunnel del monte Corvara. Segnala ilmattino.it
Pozzuoli, incendio sul Monte Gauro: fiamme spinte dal vento - Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi sulle colline di Monte Gauro, nel territorio di Pozzuoli. Da ilmattino.it