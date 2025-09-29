Una buona notizia per le donne in postmenopausa: un farmaco in fase di sperimentazione, l’ elinzanetant, ha dimostrato di ridurre in modo significativo le vampate di calore e le sudorazioni notturne collegate a questa particolare e non semplice fase della vita. Tanti effetti positivi, pochi quelli collaterali. Gli effetti dell’elinzanetant sono stati testati da uno studio internazionale, chiamato OASIS-3, che ha coinvolto oltre 600 donne in postmenopausa tra i 40 e i 65 anni, seguite in 83 centri tra Nord America ed Europa. Per un anno intero un gruppo ha assunto ogni giorno una compressa del farmaco, mentre a un gruppo di controllo è stato somministrato un placebo, cioè una sostanza priva di effetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Postmenopausa, sperimentato con successo un farmaco contro le vampate di calore