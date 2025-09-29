Poste Italiane | in provincia di Frosinone da mercoledì 1°ottobre saranno in pagamento le pensioni del mese
Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre
Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane
Poste Italiane: tagliato il traguardo dei 100.000 passaporti Il record è stato raggiunto a Pescara, dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio, che è disponibile in oltre 2700 uffici postali tra Comuni con meno di 15mila abitanti e grandi città.
La Spezia, la portalettere della Palmaria: "Qui ogni consegna è speciale". Al TGR Liguria l'attività quotidiana della postina Raffaella, tra le consegne impegnative e il fascino di un posto unico.
Poste Italiane: in provincia di Frosinone già oltre 93mila cittadini utilizzano la nuova super app - In provincia di Frosinone la nuova Super App di Poste Italiane è stata scaricata già da oltre 93mila cittadini. Scrive tunews24.it
Poste Italiane: “Smart Building”, altri 70 uffici postali della provincia di Frosinone interessati dal progetto - La gestione intelligente degli impianti garantirà un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica, del 10% sui consumi di gas e un miglioramento del comfort ambientale ... Come scrive tunews24.it