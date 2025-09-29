Post sisma sportello bancario nel container Il tribunale | Non ci fu corruzione

Il Tribunale di Spoleto, presieduto Elisabetta Massini, ha assolto Maurizio Del Savio e l'allora sindaco di Norcia Nicola Alemanno dall’accusa di corruzione. L'assoluzione è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”. Del Savio, all’epoca dei fatti, era direttore generale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

