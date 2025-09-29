Post sisma sportello bancario nel container Il tribunale | Non ci fu corruzione

Il Tribunale di Spoleto, presieduto Elisabetta Massini, ha assolto Maurizio Del Savio e l'allora sindaco di Norcia Nicola Alemanno dall’accusa di corruzione. L'assoluzione è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”. Del Savio, all’epoca dei fatti, era direttore generale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: post - sisma

Post sisma, Zona franca urbana per la durata di almeno dieci anni

Lavori post sisma, al via la messa in sicurezza dello storico palazzo del centro

Ricostruzione post-sisma, Bolletta (Dsp): «Fino ad oggi solo passerelle politiche»

I solai in laterocemento, presenti in Italia dagli anni '40, sono suscettibili a vari fattori di degrado, tra cui danni post-sisma e infiltrazioni d'acqua. ? Il distacco del fondello delle pignatte rappresenta un rischio serio, con pesi che possono arrivare fino a 75 kg - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione Post Sisma / Acireale, Consegnati i lavori per la chiesa di Santa Maria degli Angeli - X Vai su X

Da Cdp-Ceb altri 350 milioni per ricostruzione post-sisma - L'ad di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, e il governatore della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Carlo Monticelli, hanno firmato un nuovo accordo di ... Si legge su notizie.tiscali.it

"Niente sportello della banca, è assurdo" - "Un duro colpo, in un momento cruciale per la rinascita delle aree colpite dal sisma, quando i territori avrebbero bisogno... Lo riporta ilrestodelcarlino.it