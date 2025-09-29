Posso suonarti una canzone amore mio? Carla Bruni dedica ‘Let it Be’ al marito Sarkozy

Parigi, 29 settembre 2025 – L’orgoglio dell’ex première dame. Dopo aver tolto il cappuccio al microfono di Mediapart in un plateale gesto di stizza dopo la condanna del marito, Carla Bruni-Sarkozy pubblica un video in sostegno dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni di carcere nel processo sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale che nel 2007 lo portò all'Eliseo. ''Posso suonarti una canzone amore mio? ", scrive l’ex modella e cantante in un video pubblicato su Instagram dove Bruni interpreta (voce e chitarra) 'Let it Be' dei Beatles. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial) Sempre a fianco del marito, già nei giorni scorsi impazzava sui social il video in cui Carla Bruni ha compiuto un chiaro gesto di protesta contro Mediapart, il sito francese di inchiesta che ha rivelato il caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007 di Sarkozy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

