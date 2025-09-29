Posso giocare anch' io? Così Ahanor il bimbo dei panini alla stazione si è preso la Serie A

Alle origini del 17enne pagato 20 milioni dall'Atalanta, impressionante nelle prime due partite con Juric: l'infanzia nell'abbazia adibita a centro di accoglienza, i panini fuori dalla stazione di Genova Principe, il passaporto italiano ancora assente, la firma in "bermudoni" di fronte a Percassi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

