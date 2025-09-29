Possibile caso De Bruyne? La risposta di Conte è stata netta | cosa succede ora con l’ex Manchester City

Il Napoli esce sconfitto da San Siro per 2-1, ma questo potrebbe non essere l’unico problema rimediato da Antonio Conte e i suoi ragazzi. Ci si aspettava un Napoli diverso, almeno nell’approccio. Dopo soli 4? minuti di gioco, il Milan era già avanti e questo ha complicato molto la situazione. Poi, il raddoppio di Pulisic che ha spezzato le gambe agli azzurri che però hanno riacceso il match grazie al rigore segnato da Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, però, è stato poco protagonista in campo, mentre al momento dell’uscita ha catturato e non poco l’attenzione dei presenti e non solo. Tale atteggiamento rischia di far nascere un vero e proprio caso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

possibile caso de bruyneNapoli, Conte replica a De Bruyne dopo la sostituzione: «Spero sia contrariato per il risultato, ha trovato la persona sbagliata» - MILANO – La scena non è sfuggita ai tanti tifosi del Napoli presenti a San Siro ma anche a quelli che hanno visto il match con il Milan davanti alla tv. Scrive msn.com

possibile caso de bruyneDi Lorenzo: «Mi sembra eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare» - Dopo la sconfitta contro il Milan il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva: ... ilnapolista.it scrive

