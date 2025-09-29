Positivo per il Pd il bilancio della Festa dell' Unità | Giornate di grande partecipazione e confronto FOTO

Una Festa dell’Unità partecipata fatta di confronto e di proposte a livello nazionale e locale con quella parola, “unità”, che è “di tutte le forze politiche alternative alla destra”. Questo, in sintesi, il giudizio positivo che il Partito democratico traccia dei quattro giorni di incontri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it