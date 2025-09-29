Porto Recanati fotografa la scheda votata nel seggio e la posta su Facebook | 55enne nei guai

PORTO RECANATI - Fotografa la scheda elettorale per le Regionali (già votata) nel seggio e la posta su Facebook: 55enne nei guai. I militari della Stazione di Porto Recanati hanno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Porto Recanati, fotografa la scheda (votata) nel seggio e la posta su Facebook: 55enne nei guai

Porto Recanati - Fotografa scheda elettorale e la posta su Facebook, denunciato - PORTO RECANATI – È stato denunciato dai Carabinieri un uomo di 55 anni di Porto Recanati che aveva pubblicato su Facebook la foto di una scheda elettorale, scattata verosimilmente all’interno di una c ... Lo riporta veratv.it