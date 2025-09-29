Porto Mantovano l’auto trasformata in market ambulante della droga | spacciatore in manette
Porto Mantovano (Mantova), 29 settembre 2025 – Tra il centro di Sant’Antonio e l’area della stazione, nei giorni scorsi, quell’auto non era passata inosservata. Brevi soste, partenze fulminee, movimenti rapidi che si ripetevano più volte al giorno: un viavai che non poteva passare inosservato. Sono stati i residenti del quartiere ad accorgersene, prendere “appunti”. Fino a far partire una segnalazione. E così sono scattati i controlli da parte dei carabinieri di Porto Mantovano, che hanno seguito i movimenti per giorni, osservando, annotando e aspettando il momento giusto per intervenire. Sabato pomeriggio l’intervento è stato deciso e tempestivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
