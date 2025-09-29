Porto di Fiumicino al vecchio Faro parte un nuovo cantiere | i comitati chiedono trasparenza

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ricomparse le ruspe sull’arenile di Fiumicino. A pochi metri dal contestato muraglione, è infatti partito un nuovo cantiere. I precedenti, legati all’improvvisa costruzione di un lungomuro di cemento, sovrastato da una recinzione metallica, non rendono sereni i cittadini che, ora che sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

