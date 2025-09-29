Porto di Fiumicino al vecchio Faro parte un nuovo cantiere | i comitati chiedono trasparenza
Sono ricomparse le ruspe sull’arenile di Fiumicino. A pochi metri dal contestato muraglione, è infatti partito un nuovo cantiere. I precedenti, legati all’improvvisa costruzione di un lungomuro di cemento, sovrastato da una recinzione metallica, non rendono sereni i cittadini che, ora che sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Fiumicino, cambio al comando della Capitaneria di Porto
Drammatico salvataggio in mare: l’SOS partito da un natante in balia delle onde. L’intervento salvavita della motovedetta della Capitaneria di Porto di Fiumicino
Porto crocieristico di Fiumicino, la Corte dei Conti gela Gualtieri: serve davvero al Giubileo?
Lavori al vecchio faro, i Tavoli del Porto: “Vogliamo trasparenza e legalità” - Il Comitato sui lavori annunciati da Fiumicino Waterfront alla diga foranea: "Non ci limiteremo ad assistere passivamente" ... Segnala ilfaroonline.it
Fiumicino Waterfront: “Parte la manutenzione straordinaria della diga foranea al vecchio faro” - Fiumicino, 23 settembre 2025 – “La società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale in località Isola Sacra nel comune di Fiumicino, rende noto che entro la fine del mese di sett ... ilfaroonline.it scrive