Portano via il tavolo da pranzo di un 96enne | all' interno conservava i risparmi di una vita
I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere e del collocamento in comunita, emesse rispettivamente dal G.LP. del Tribunale di Torre Annunziata e dal G.LP. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Portano via il tavolo da pranzo di un 96enne: all'interno conservava i risparmi di una vita - Uno dei correi, giunto presso l'abitazione delle vittime, spacciatosi per Carabiniere, induceva la donna a consegnargli i gioielli, ma, alla reazione del marito dell’anziana, volta a recuperare il ... Lo riporta napolitoday.it