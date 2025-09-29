Portano via il tavolo da pranzo di un 96enne | all' interno conservava i risparmi di una vita

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere e del collocamento in comunita, emesse rispettivamente dal G.LP. del Tribunale di Torre Annunziata e dal G.LP. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

