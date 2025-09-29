Porta a spasso il cane investito e ucciso da un' auto pirata

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia questa sera, lunedì 29 settembre 2025, a Terontola, nel comune di Cortona dove un pedone è stato investito mentre stava passeggiando insieme al proprio cane. Un impatto violento, risultato fatale per l'uomo e per l'animale, in seguito al quale l'auto che li ha investiti non si sarebbe. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porta - spasso

Investita e uccisa a 30 anni da un furgone mentre porta a spasso il cane

Travolta da un furgone mentre porta a spasso il cane: muore una 30enne

Investita dal furgone mentre porta a spasso il cane: muore una donna. Si indaga per omicidio colposo

porta spasso cane investitoMuore investito mentre porta a spasso il cane - Nell'impatto hanno perso la vita un uomo di 55 anni e il suo cane ... Scrive toscanamedianews.it

Travolto da auto pirata mentre porta a spasso il cane, 60enne muore nell'Aretino - Travolto e ucciso da un’auto pirata mentre portava a spasso il cane: è morto così, nella serata di oggi, un uomo di 60 anni nei pressi dell’incrocio tra la Strada Regionale 71 e via Foss ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Porta Spasso Cane Investito