Pordenone FC terza vittoria consecutiva e secondo posto in classifica
Il Pordenone c'è. Dopo un inizio di campionato claudicante, la squadra neroverde sembra aver trovato la retta via per scalare la classifica. Dopo cinque giornate i ramarri si trovano al secondo posto in classifica, in uno scenario che inizia a delinearsi. In testa è già partita la fuga l'Union. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenone - terza
Il Pordenone Fc punta all'Under 18: niente terza categoria
Alcuni scatti del mio monologo ‘Si Vis Pacem Spara Balle’, alla Festa del Il Fatto Quotidiano al Circo Massimo! Vi aspetto per le ultime 3 date dell’anno de ‘I Migliori Danni della Nostra Vita - Terza Stagione’ a Treviso il 21.10, Pordenone il 22.10 e Sassari il 19. - facebook.com Vai su Facebook
Terza vittoria di fila a Le Mans, Ferrari nella leggenda - Un onore che spetta a chi vince tre edizioni consecutive della 24 Ore sull'iconico circuito francese. Riporta ansa.it