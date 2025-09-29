Lucca, 29 settembre 2025 - Dopo oltre quarant’anni di attese, promesse e speranze, Porcari avrà finalmente la sua caserma dei Carabinieri. I lavori sono ufficialmente partiti ieri, con una cerimonia che ha visto la presenza delle istituzioni locali e regionali. All’inaugurazione del cantiere hanno preso parte il sindaco Leonardo Fornaciari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, l’assessore regionale Stefano Baccelli e il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, Michele Lastella. Visibilmente emozionato, il sindaco Fornaciari ha ricordato come il nullaosta ai lavori sia arrivato proprio nel giorno del suo compleanno, nel 2022: «Un regalo speciale – ha raccontato – che però andava sostenuto con finanziamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porcari, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri