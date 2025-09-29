Ponticelli cambia volto Piloda Building al centro della rigenerazione urbana

2anews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Piloda Building, a Napoli Ponticelli cambia volto. Riqualificati sei palazzi per 312 alloggi, da degrado a recupero del patrimonio. Ponticelli è al centro di un grande progetto di rigenerazione urbana guidato da Piloda Building, divisione di Piloda Group specializzata in edilizia civile, infrastrutture e recupero del patrimonio architettonico, impegnata nel recupero dell’edificio P4 del . 🔗 Leggi su 2anews.it

ponticelli cambia volto piloda building al centro della rigenerazione urbana

© 2anews.it - Ponticelli cambia volto, Piloda Building al centro della rigenerazione urbana

In questa notizia si parla di: ponticelli - cambia

ponticelli cambia volto pilodaPonticelli al centro della rigenerazione urbana, così il quartiere cambia volto - L’intervento, da 30 milioni di euro, rientra nel programma nazionale “Sicuro, verde e sociale” del PNRR e punta a trasformare un’area segnata dal degrado in un modello di vivibilità e sostenibilità ... Scrive ilroma.net

Ponticelli cambia volto - Ponticelli è al centro di un grande progetto di rigenerazione urbana guidato da Piloda Building, divisione di Piloda Group specializzata in edilizia civile, ... Segnala napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Ponticelli Cambia Volto Piloda