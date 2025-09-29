Ponte sullo Stretto bocciato da Renato Zero | Che senso ha? Spero non si faccia
"Che senso ha il Ponte dello Stretto? Quando c'è la gioia di prendere un traghetto e godersi un'isola come la Sicilia. Speriamo che non si faccia, lo dico per i siciliani e la loro autonomia azzurra". Lo afferma Renato Zero, in occasione della presentazione al Brancaccio di Roma del suo nuovo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Renato Zero: «Contento di essermi riconciliato con Loredana Berté. Il ponte sullo Stretto? Meglio non farlo» - Il ponte sullo Stretto («Speriamo non si faccia»), i discografici, i conflitti: Renato Zero è inarrestabile. Lo riporta msn.com
