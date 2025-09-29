Pomigliano rissa dopo tamponamento finisce nel sangue | 54enne accoltellato mentre cerca di fermare la lite

Teleclubitalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di paura ieri, domenica 28 settembre, a Pomigliano d’Arco, dove un banale incidente stradale si è trasformato in un grave episodio di violenza. Un tamponamento tra un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo ha dato origine a un’accesa lite tra i due conducenti, sotto gli occhi di alcuni clienti di un bar situato nelle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

pomigliano rissa dopo tamponamento finisce nel sangue 54enne accoltellato mentre cerca di fermare la lite

© Teleclubitalia.it - Pomigliano, rissa dopo tamponamento finisce nel sangue: 54enne accoltellato mentre cerca di fermare la lite

In questa notizia si parla di: pomigliano - rissa

Pomigliano: trovato cadavere in strada tra via Leopardi e via Trieste. Forse vittima di una rissa

Pomigliano: un morto e due feriti in strada, ipotesi rissa nella notte

Pomigliano, serbo ucciso a calci e pugni durante una rissa notturna. La vittima aveva 51 anni

pomigliano rissa dopo tamponamentoPomigliano d'Arco, lite dopo un incidente: 54enne accoltellato al petto - Dopo l’urto è scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni clienti ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pomigliano Rissa Dopo Tamponamento