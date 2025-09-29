Pomigliano d’Arco 54enne accoltellato mentre tenta di fermare una lite per un incidente

Primacampania.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 25 SETTEMBRE 2025 – È ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli un uomo di 54 anni, accoltellato ieri sera mentre tentava di sedare una lite tra due automobilisti scoppiata dopo un incidente stradale. L’episodio è avvenuto nei pressi di un bar, dove la vittima ha assistito alla discussione tra i due conducenti. Nel tentativo di separarli, è stato colpito con una coltellata al petto dal conducente di uno dei veicoli, che è poi fuggito. Sull’accaduto indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Primacampania.it

pomigliano d8217arco 54enne accoltellato mentre tenta di fermare una lite per un incidente

© Primacampania.it - Pomigliano d’Arco, 54enne accoltellato mentre tenta di fermare una lite per un incidente

In questa notizia si parla di: pomigliano - arco

Pomigliano d’Arco, oltre 200 partecipanti alla terza tappa di “Incroci di Comunità”

“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

pomigliano d8217arco 54enne accoltellatoProva a sedare lite a Pomigliano, finisce accoltellato e rischia la vita - Un tamponamento tra un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo, avvenuto in prossimità di un ... Come scrive ilfattovesuviano.it

pomigliano d8217arco 54enne accoltellatoPomigliano, lite dopo tamponamento: accoltellato 54enne - Indagini e rilievi a cura dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Pomigliano d’Arco. Segnala napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Pomigliano D8217arco 54enne Accoltellato