Pomigliano d’Arco 54enne accoltellato mentre tenta di fermare una lite per un incidente
POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 25 SETTEMBRE 2025 – È ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli un uomo di 54 anni, accoltellato ieri sera mentre tentava di sedare una lite tra due automobilisti scoppiata dopo un incidente stradale. L’episodio è avvenuto nei pressi di un bar, dove la vittima ha assistito alla discussione tra i due conducenti. Nel tentativo di separarli, è stato colpito con una coltellata al petto dal conducente di uno dei veicoli, che è poi fuggito. Sull’accaduto indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Primacampania.it
