Pomì e De Rica grazie a Casalasco il cuore della filiera del pomodoro italiano ad Anuga 2025

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casalasco, Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, parteciperà alla 19ª edizione di Anuga, la più importante fiera mondiale dedicata al food & beverage, in programma a Colonia dal 4 all’8. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

