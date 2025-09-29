Polizia locale di Bologna | 100 nuovi agenti avranno priorità precise
Bologna, 29 settembre 2025 – Cento nuovi agenti di polizia locale. Il Comune presenta la riorganizzazione del corpo dei vigili, con un focus particolare sul centro e soprattutto sulla Bolognina. Dove andranno i nuovi agenti. Pronto a partire il nuovo Nucleo Centro Storico, con 40 operatori presenti nella sede di palazzo d’Accursio, che si aggiungono ai 15 già presenti per servizi specifici, come Consiglio comunale, Tso, rilascio autorizzazioni e vigilanza notturna e durante le feste. Ma, come detto, gli occhi sono puntati sulla Bolognina teatro di microcriminalità e degrado e allora sarà potenziato anche il reparto territoriale del Navile, dagli attuali 34 a 60 operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: polizia - locale
Fiumicino, stretta della Polizia locale: oltre 160 multe e 20 veicoli rimossi nel weekend
Polizia locale e parità di genere, agente si laurea con una tesi sulle donne nel Reparto
Follia negli uffici della polizia locale, pugni e spintoni tra due vigili
POTENZIAMENTO CONTROLLI SERALI di POLIZIA LOCALE Si comunica che in questo periodo abbiamo potenziato i controlli di Polizia Locale inserendo turni pomeridiani/serali al fine di garantire maggior presenza degli agenti nel territorio comunale durant - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale di Bologna: 100 nuovi agenti, avranno priorità precise - La nuova organizzazione attiva da novembre, ma i primi rinforzi sono già arrivati. Secondo msn.com
Città 30, altri 50 vigili. La TruCam pizzica a distanza eccessi di velocità e cellulare alla guida - BOLOGNA – Oggi il sindaco Matteo Lepore presenterà la riorganizzazione del corpo di Polizia locale, che dovrebbe dare risposte sulle misure più volte annunciate dall’amministrazione su sicurezza e con ... Segnala bologna.repubblica.it