Polizia locale di Bologna | 100 nuovi agenti avranno priorità precise

Bologna, 29 settembre 2025 – Cento nuovi agenti di polizia locale. Il Comune presenta la riorganizzazione del corpo dei vigili, con un focus particolare sul centro e soprattutto sulla Bolognina. Dove andranno i nuovi agenti. Pronto a partire il nuovo Nucleo Centro Storico, con 40 operatori presenti nella sede di palazzo d’Accursio, che si aggiungono ai 15 già presenti per servizi specifici, come Consiglio comunale, Tso, rilascio autorizzazioni e vigilanza notturna e durante le feste. Ma, come detto, gli occhi sono puntati sulla Bolognina teatro di microcriminalità e degrado e allora sarà potenziato anche il reparto territoriale del Navile, dagli attuali 34 a 60 operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

