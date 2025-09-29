Polizia di Stato festeggiamenti per il patrono e protettore San Michele
Una cerimonia per festeggiare il patrono della polizia di Stato, in compagnia del motto degli agenti 'Esserci sempre'. Nel corso della mattina di lunedì 29 settembre, la cornice della Chiesa del Gesù ha ospitato la celebrazione della ricorrenza.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: polizia - stato
La Polizia di Stato al fianco degli anziani contro le truffe: Myrta Merlino testimonial d’eccezione
Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 50enne
Via Amerigo Vespucci: tenta di estorcere denaro ad un’automobilista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato
Si celebra oggi San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, simbolo di giustizia e protezione. Nelle scritture religiose San Michele viene descritto come il comandante delle schiere celesti che sconfigge il drago, simbolo del male e dell’ingiustizia. Co - facebook.com Vai su Facebook
I poliziotti della #Squadramobile di Catania e del commissariato di Adrano, coordinati dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato eseguono 24 arresti nel clan mafioso Scalisi per droga, estorsioni, ricettazione e armi #24settembre - X Vai su X
Messina: La Polizia di Stato ha celebrato il Patrono San Michele Arcangelo - La Polizia di Stato rende omaggio al protettore e Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa messa officiata, presso ... Lo riporta msn.com
patrono della Polizia di Stato - La celebrazione, svoltasi nella chiesa dedicata al santo, è stata officiata dal parroco, don ... Riporta cremonaoggi.it