Polizia di Stato festeggiamenti per il patrono e protettore San Michele

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cerimonia per festeggiare il patrono della polizia di Stato, in compagnia del motto degli agenti 'Esserci sempre'. Nel corso della mattina di lunedì 29 settembre, la cornice della Chiesa del Gesù ha ospitato la celebrazione della ricorrenza.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

polizia stato festeggiamenti patronoMessina: La Polizia di Stato ha celebrato il Patrono San Michele Arcangelo - La Polizia di Stato rende omaggio al protettore e Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa messa officiata, presso ... Lo riporta msn.com

polizia stato festeggiamenti patronopatrono della Polizia di Stato - La celebrazione, svoltasi nella chiesa dedicata al santo, è stata officiata dal parroco, don ... Riporta cremonaoggi.it

