Polifonie ed elettronica Tutto fa Belcanto
Ricchissimo il cartellone del " Modena Belcanto Festival " che già stasera al teatro delle Passioni presenterà " L’orecchio onniudente ", nuova creazione del compositore Claudio Ambrosini su testi di Ruzante e Giuliano Scabia. Al teatro Comunale domani sera " Gli uomini visti dall’alto ", un’opera collettiva, omaggio a Jean Paul Sartre, scritta da Antonio Giacometti e dagli allievi della classe di composizione del Conservatorio Vecchi Tonelli, con la direzione di Mario Sollazzo, poi venerdì 3 il gala lirico che vedrà protagonista il soprano Jessica Pratt (nella foto) e la Filarmonica del Comunale diretta da Daniel Oren, con il soprano Jessica Pratt. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: polifonie - elettronica
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA A PORTATA DI MANO! ? SABATO 20 SETTEMBRE | 9:00-13:00 Villaggio Coldiretti – Viterbo Insieme al Comune di Viterbo stiamo rendendo disponibile il servizio di rilascio della Carta d'Identità Elettronica emessa d - facebook.com Vai su Facebook