polifonie ed elettronica tutto fa belcanto

Ricchissimo il cartellone del " Modena Belcanto Festival " che già stasera al teatro delle Passioni presenterà " L'orecchio onniudente ", nuova creazione del compositore Claudio Ambrosini su testi di Ruzante e Giuliano Scabia. Al teatro Comunale domani sera " Gli uomini visti dall'alto ", un'opera collettiva, omaggio a Jean Paul Sartre, scritta da Antonio Giacometti e dagli allievi della classe di composizione del Conservatorio Vecchi Tonelli, con la direzione di Mario Sollazzo, poi venerdì 3 il gala lirico che vedrà protagonista il soprano Jessica Pratt (nella foto) e la Filarmonica del Comunale diretta da Daniel Oren, con il soprano Jessica Pratt.

