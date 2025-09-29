Polestar 5 debutta a Torino | la nuova Grand Tourer elettrica che segna il futuro del brand

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone dell’Auto di Torino i riflettori si sono accesi su Polestar 5, la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni del marchio svedese. Nata dal concept Precept del 2020, porta in produzione una visione che unisce design essenziale, tecnologia avanzata e sostenibilità concreta. Elettra Benelli, Market Director di Polestar Italia, ci ha raccontato con entusiasmo come questo modello rappresenti “ un passo fondamentale per Polestar, perché unisce prestazioni da supercar, autonomia di riferimento e un approccio radicale alla sostenibilità dei materiali ”. Prezzo e versioni. Polestar 5 sarà disponibile in due versioni: la Dual motor, con prezzo indicativo a partire da 119. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

polestar 5 debutta a torino la nuova grand tourer elettrica che segna il futuro del brand

© Ilgiornale.it - Polestar 5 debutta a Torino: la nuova Grand Tourer elettrica che segna il futuro del brand

In questa notizia si parla di: polestar - debutta

IAA Mobility 2025, debutta Polestar 5. La GT elettrica da 872 Cv che sfida Porsche e Bmw

polestar 5 debutta torinoPolestar 5 debutta a Torino: la nuova Grand Tourer elettrica che segna il futuro del brand - Nata dal concept Precept del 2020, porta in produzione una visione che unisce design essenziale, tecnologia avanzata e sostenibilità concreta ... ilgiornale.it scrive

polestar 5 debutta torinoElettra Benelli racconta Polestar 5: “Innovazione e responsabilità in una sola vettura” - Polestar 5 conquista Torino: fino a 670 km di autonomia, 650 kW di potenza e un design che unisce lusso e sostenibilità. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Polestar 5 Debutta Torino