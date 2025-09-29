Polestar 5 debutta a Torino | la nuova Grand Tourer elettrica che segna il futuro del brand

Al Salone dell’Auto di Torino i riflettori si sono accesi su Polestar 5, la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni del marchio svedese. Nata dal concept Precept del 2020, porta in produzione una visione che unisce design essenziale, tecnologia avanzata e sostenibilità concreta. Elettra Benelli, Market Director di Polestar Italia, ci ha raccontato con entusiasmo come questo modello rappresenti “ un passo fondamentale per Polestar, perché unisce prestazioni da supercar, autonomia di riferimento e un approccio radicale alla sostenibilità dei materiali ”. Prezzo e versioni. Polestar 5 sarà disponibile in due versioni: la Dual motor, con prezzo indicativo a partire da 119. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

