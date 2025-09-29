Polestar 5 debutta a Torino | la nuova Grand Tourer elettrica che segna il futuro del brand
Al Salone dell’Auto di Torino i riflettori si sono accesi su Polestar 5, la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni del marchio svedese. Nata dal concept Precept del 2020, porta in produzione una visione che unisce design essenziale, tecnologia avanzata e sostenibilità concreta. Elettra Benelli, Market Director di Polestar Italia, ci ha raccontato con entusiasmo come questo modello rappresenti “ un passo fondamentale per Polestar, perché unisce prestazioni da supercar, autonomia di riferimento e un approccio radicale alla sostenibilità dei materiali ”. Prezzo e versioni. Polestar 5 sarà disponibile in due versioni: la Dual motor, con prezzo indicativo a partire da 119. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: polestar - debutta
IAA Mobility 2025, debutta Polestar 5. La GT elettrica da 872 Cv che sfida Porsche e Bmw
Polestar 5, debutta la GT elettrica scandinava ad alte prestazioni - https://tecnoandroid.it/2025/09/09/polestar-5-debutta-la-gt-elettrica-scandinava-ad-alte-prestazioni-1624905/… - X Vai su X
| Polestar 5 All’IAA Mobility la Casa svedese toglie i veli alla sua ammiraglia elettrica — la 5 — dopo cinque anni di gestazione del progetto, datato 2020. La nuova berlina quattro porte è già ordinabile in Italia in due varianti, la Dual Motor — da 119.800 euro - facebook.com Vai su Facebook
Polestar 5 debutta a Torino: la nuova Grand Tourer elettrica che segna il futuro del brand - Nata dal concept Precept del 2020, porta in produzione una visione che unisce design essenziale, tecnologia avanzata e sostenibilità concreta ... ilgiornale.it scrive
Elettra Benelli racconta Polestar 5: “Innovazione e responsabilità in una sola vettura” - Polestar 5 conquista Torino: fino a 670 km di autonomia, 650 kW di potenza e un design che unisce lusso e sostenibilità. Segnala ilgiornale.it