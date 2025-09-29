Ama correre veloce Piquadro, che da sempre ha legato il suo nome al mondo dell’innovazione e del design. "Una passione scritta nel Dna per chi è nato nella Motor Valley", spiega Marco Palmieri, ceo e presidente di Gruppo Piquadro, perfettamente sintetizzata nel nuovo flagship store di circa 350 metri quadrati su due piani, aperto in Corso Matteotti 8 a Milano, una delle vie più prestigiose dello shopping di lusso internazionale. "Il nuovo flagship store di Corso Matteotti - racconta - non è solo un punto vendita dove si possono acquistare e personalizzare i nostri prodotti, ma un luogo dedicato alla nostra community di riferimento fatta di professionisti e nomadi digitali che scelgono i nostri prodotti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pole position in design e sostenibilità per Piquadro