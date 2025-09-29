Poggibonsi | pareggio con rammarico Vantaggio e uomo in più non sfruttati
GHIVIBORGO 1 POGGIBONSI 1 GHIVIBORBO (3-5-2): Butano, Del Dotto, Quochi, Vecchi, Baldacci, Cannarsa (46’ Mion), Citarella (62’ Signorini), Musatti, Arcuri (53’ Ceccanti), Boiga (73’ Ragghianti), Mariotti (73’ Thioune). Panchina: Laoluna, Panconi, Lista, Brisciani. Allenatore Ingenito. POGGIBONSI (4-2-3-1): Bertini, Ponticelli (80’ Sinatra), Borri, Borghi, Nobile, Corzani, Ciacci (83’ Resuttana), Corcione (57’ Ndiaye), Pippi (50’ Skerna), Gonzi, Kean (80’ Pruszko). Panchina: Baracco, Boduri, Bruni, Boriosi. Allenatore Barontini. Arbitro Spagnoli di Tivoli. Assistenti: Fatati di Latina e Rotatori di Ciampino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: poggibonsi - pareggio
Eccellenzacalcio. . POGGIBONSI-V.A. SANSEPOLCRO 2-2 HL SERIE D 24 settembre 2025 Campionato di serie D girone E - 4° giornata Servizio a cura di Tvedo ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE ECCELLENZACALCIO https://www.youtube.com/channel/UC - facebook.com Vai su Facebook
Seccardini: "Un po’ di rammarico. All’inizio abbiamo avuto timore" - Volti soddisfatti a fine gara, il pareggio alla prima di campionato può star bene ad entrambe le squadre. Riporta ilrestodelcarlino.it