Pogba e altri 50 atleti votano per l’esclusione di Israele da tutte le competizione sportive | ecco il messaggio dell’ex Juve

Pogba e altri 50 atleti votano per l’esclusione di Israele: tutte le dichiarazioni e gli aggiornamenti su quello che potrebbe accadere. Un appello forte, firmato da cinquanta atleti di alto livello, per chiedere l’immediata sospensione di Israele da tutte le competizioni sportive internazionali. Tra i nomi più noti che hanno aderito all’iniziativa spicca quello dell’ex centrocampista della Juventus, Paul Pogba. La petizione è stata pubblicata sul sito indipendente “Athletes 4 Peace” ed è stata promossa dall’organizzazione Nujum Sports. La richiesta è netta: l’esclusione di Israele dovrà rimanere valida finché il paese “non si conformerà al diritto internazionale e non porrà fine al massacro di civili e alla carestia generalizzata”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

