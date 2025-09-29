Poco da salvare al Via del Mare Fabbian corre ma spesso a vuoto ’San Lukasz’ neanche stavolta basta Moro è l’unico con le idee chiare
Skorupski 6,5 Nella bambola collettiva all’origine del gol di Coulibaly non ha colpe: difficile respingere meglio il colpo di testa di Pierotti da cui nasce il pasticciaccio rossoblù. Al 66’ fa un prodigio su Gallo, non ha responsabilità sul 2-2 di Camarda. Holm 6 Dorme un sonno profondo quando nell’azione dell’1-0 lascia tutto il tempo a Berisha di crossare verso il centro dove accorre Coulibaly. Si rifa servendo a Odgaard l’assist per il 2-1. Heggem 5,5 Stulic non tiene tanti palloni, ma da centravanti-boa lo mette in difficoltà. Disattento anche nella ripresa. Lucumi 6 Al 13’ socio passivo del gol di Coulibaly, ma al 19’ ci mette un rattoppo provvidenziale sporcando la conclusione di Morente che va a stamparsi sul palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: poco - salvare
Atteggiamento insoddisfacente: Atalanta, a Parma c’è poco da salvare
Sampdoria-Cesena 1-2, pagelle: disastro Coucke, ma c'è poco da salvare (algoritmo compreso)
“Match It Now” e l’appello ai giovani a donare il midollo osseo: basta poco per salvare una vita
La pazza legge di Urso e Lollobrigida contro il Made in Italy che ha messo in crisi il settore olivicolo Sei ore per consegnare le olive: un termine impossibile da rispettare. Ora il governo ha poco tempo per salvare la stagione 2025-26 dalla sua norma. - X Vai su X
Il relatore sul suo caso, il popolare spagnolo Adrian Vazquez Lazara, è un ex Renew, e sarebbe, secondo indiscrezioni mai smentite, poco incline a salvare la Salis, perché potrebbe costituire un precedente utile agli indipendentisti catalani - facebook.com Vai su Facebook
Poco da salvare al Via del Mare. Fabbian corre, ma spesso a vuoto ’San Lukasz’ neanche stavolta basta. Moro è l’unico con le idee chiare - Skorupski 6,5 Nella bambola collettiva all’origine del gol di Coulibaly non ha colpe: difficile respingere meglio il colpo di testa di Pierotti da cui nasce il pasticciaccio rossoblù. Riporta msn.com