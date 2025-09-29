Pochi sanno il dramma di Floriana Secondi | il figlio vittima di bullismo ecco la storia di Domiziano

Floriana Secondi è tornata a far parlare di sé grazie alla sua partecipazione a Verissimo e al nuovo ruolo come opinionista nel Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Nota al grande pubblico fin dalla vittoria al Grande Fratello 3, l’ex gieffina ha costruito negli anni un legame profondo con i telespettatori, fatto di sincerità, fragilità e voglia di rivincita. Non ha mai nascosto le sue sofferenze personali, i rapporti sentimentali turbolenti, né tantomeno le difficoltà vissute nel suo ruolo di madre. Al centro della sua vita, da sempre, c’è suo figlio Domiziano, protagonista di una storia toccante che pochi conoscono: quella del bullismo subito a scuola. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Pochi sanno il dramma di Floriana Secondi: il figlio vittima di bullismo, ecco la storia di Domiziano

