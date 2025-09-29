Pizzo in tre rate a Natale Pasqua e Ferragosto sulle slot machine | 3 arresti tra Napoli e Potenza

Nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini, di 54, 29 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pizzo in tre rate, a Natale, Pasqua e Ferragosto sulle slot machine: 3 arresti tra Napoli e Potenza

Pizzo al titolare del bar in tre rate, sei arresti della polizia

Frattamaggiore, pizzo da 4 anni in tre rate, a Natale, Pasqua e Ferragosto: 6 arresti

Bari, «pizzo» alle bancarelle abusive dei botti di Natale: alla sbarra il figlio del boss del Libertà e altri tre - Il pm della Dda Marco D’Agostino ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Caldarola, Antonio Raggi (25 anni detto «Tonino il biondo»), Francesco Mastrogiacomo (34 anni soprannominato «U’ gree») ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it