Più volte non rispetta gli arresti domiciliari | portato in carcere

Genovatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Lavagna hanno arrestato 22enne originario del Marocco. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga, ha violato ripetutamente la misura, finendo per aggravare la propria posizione. Il tribunale di Genova ha così disposto l'arresto e il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volte - rispetta

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Volte Rispetta Arresti