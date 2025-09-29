Più volte non rispetta gli arresti domiciliari | portato in carcere
I carabinieri della stazione di Lavagna hanno arrestato 22enne originario del Marocco. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga, ha violato ripetutamente la misura, finendo per aggravare la propria posizione. Il tribunale di Genova ha così disposto l'arresto e il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
