Più corsa più testa più calma | così Modric vince la sfida dei grandi vecchi con De Bruyne

Oltre a giocare una gran partita, Luka è prevalso nel duello fisico. E quando Conte l'ha sostituito, Kevin è uscito contrariato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Più corsa, più testa, più calma: così Modric vince la sfida dei grandi vecchi con De Bruyne

