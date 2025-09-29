Pistoiese pari prezioso a Piacenza Altalena di emozioni e spettacolo
PISTOIESE (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Martinelli (20’ st Silva), Sbardella, Zaffalon (1’ st Bertin); Putzolu, Taugourdeau, Lordkipanidze (26’ st Poledri); Mustacchio, Trombetta (34’ st Pino), D’Agostino (34’ st Bianchetti). A disp. Kolgecaj, Cabri, Garnero, Simone Campagna. All. Franzini. PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Venturini; Kharmoud, Alluci (30’ st Russo), Maldonado (30’ st Rossi), Francesco Campagna, Pellegrino (12’ st Bastianelli); Simeri (20’ st Diallo), Pinzauti (40’ st Alagna). A disp. Arlanch, Boschetti, Kovalenko, Polvani. All. Andreucci. Arbitro: Sciolti di Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L’Imolese sfiora l’impresa. Pari d’oro con la Pistoiese
Il tecnico della FC Pistoiese soddisfatto per gioco e carattere, ma non nasconde il rammarico per il pari con l'Imolese: «Volevamo vincere, c'è dispiacere»
Pistoiese, punto d'oro a Piacenza: 2-2 - Con questo risultato, gli arancioni scendono al secondo posto della classifica del girone D del campionato di serie D
Piacenza e Pistoiese, pari spettacolo al "Garilli": finisce 2-2 - Venturini illude gli arancioni con un gran gol, poi la rimonta biancorossa firmata Putzolu e Mustacchio.