Pisa, 29 settembre 2025 – Bottiglie che volano, sedie lanciate, pugni e calci in mezzo alla folla. Una notte movimentata quella di sabato sera, quando intorno alle 2 piazza delle Vettovaglie si è trasformata in campo di battaglia. Decine di persone sono state coinvolte in una maxi rissa che ha scatenato il panico nell’affollatissimo punto di ritrovo della movida cittadina, facendo alzare centinaia di giovani dai tavoli dei bar per trovare riparo altrove. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, due volanti della polizia a sostegno e un’ambulanza, che ha scortato i feriti al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pisa, la violenza e la follia nella rissa in piazza di notte: tra polemiche e richieste di tolleranza zero