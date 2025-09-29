Pisa la violenza e la follia nella rissa in piazza di notte | tra polemiche e richieste di tolleranza zero
Pisa, 29 settembre 2025 – Bottiglie che volano, sedie lanciate, pugni e calci in mezzo alla folla. Una notte movimentata quella di sabato sera, quando intorno alle 2 piazza delle Vettovaglie si è trasformata in campo di battaglia. Decine di persone sono state coinvolte in una maxi rissa che ha scatenato il panico nell’affollatissimo punto di ritrovo della movida cittadina, facendo alzare centinaia di giovani dai tavoli dei bar per trovare riparo altrove. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, due volanti della polizia a sostegno e un’ambulanza, che ha scortato i feriti al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pisa - violenza
Pisa, parla il professore accusato di sionismo: «Io preso a calci e pugni, la violenza non deve mai entrare nelle università»
Rino Casella, il prof di Pisa aggredito dai pro Pal: «Mi accusano di essere sionista, intollerabile la violenza in aula»
Blitz pro-Pal a Pisa, la replica del collettivo: “La violenza è stata del professore”
Atenei antisionisti No alla violenza propal nelle università, un appello per il docente malmenato a Pisa https://linkiesta.it/2025/09/no-violenza-propal-universita-appello-docente-pisa/… via @Linkiesta - X Vai su X
Visual radio Pontedera social. . Da un post di Enrico Bruni a Pisa è successo qualcosa che i media hanno già trasformato in slogan da prima pagina: “blitz”, “aggressione”, “violenza”. Una narrazione a senso unico, costruita per demonizzare studenti e student - facebook.com Vai su Facebook
Rissa nella piazza della movida a Pisa, quattro feriti - Quattro persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata la scorsa notte in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e principale luogo della movida cittadina. Secondo ansa.it
Rissa nella notte nel centro di Pisa, quattro persone ferite - Rissa nella notte appena trascorsa, tra sabato 27 e domenica 28 settembre, nel centro di Pisa in piazza delle Vettovaglie. Riporta gonews.it