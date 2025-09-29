Pisa due giornate dedicate al diritto alla salute e all’aborto

Pisa, sabato 27 settembre 2025 - Si è svolta questa mattina alle 12:00 alla Casa della Donna di Pisa, in via Galli Tassi 8, la conferenza stampa organizzata insieme ad AIED Pisa e Obiezione Respinta per presentare il questionario “ Consultori familiari: raccontaci la tua esperienza ”. L’iniziativa apre un percorso collettivo volto a rilanciare i consultori come spazi di cura, prevenzione e autodeterminazione, con particolare attenzione al diritto alla salute e allaborto. Il questionario vuole raccogliere testimonianze dirette di chi ha utilizzato i servizi dei consultori, nati per garantire contraccezione, interruzione volontaria di gravidanza, sostegno psicologico e sociale, accoglienza per chi subisce violenza e supporto alla genitorialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

