Il Pirelli Cinturato All Season SF3 è risultato il migliore pneumatico “quattro stagioni” nelle prove comparative condotte da due tra le fonti più autorevoli del settore: la tedesca Auto Bild e il portale indipendente Tyre Reviews. Nel test di Auto Bild, che ha messo a confronto 30 modelli acquistati sul mercato nella misura 22540 R18, il prodotto Pirelli ha ottenuto la valutazione “esemplare”, grazie a prestazioni equilibrate in frenata, handling e sicurezza su bagnato e asciutto, con buoni risultati anche su neve e durata. Tyre Reviews lo ha invece premiato come miglior pneumatico all season 202526 su nove modelli provati nella misura 20545 R17, distinguendolo per maneggevolezza, aquaplaning e trazione su neve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli, il Cinturato All Season SF3 al vertice nei test Auto Bild e Tyre Reviews