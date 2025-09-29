Piombino | Crisi Liberty Magona l' Inps pagherà direttamente la cassa integrazione ai lavoratori | c' è il decreto

Nella giornata di lunedì 29 settembre è arrivato il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che consentirà all’Inps di procedere con il pagamento diretto della Cig - la Cassa integrazione ordinaria - ai lavoratori della Liberty Magona di Piombino, che attendono comunque ancora. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

