Ha da recriminare il Pisa per un pareggio che lascia comunque l’amaro in bocca per quanto prodotto. Ancor più amaro in bocca ce l’ha la Fiorentina, che continua il suo periodo di grave crisi, non riuscendo ad esprimere gioco e non risultando quasi mai pericolosa dalle parti di Semper. Al fischio finale i tifosi viola presenti all’ Arena hanno “cacciato“ i giocatori gigliati che si stavano avvicinando per salutarli, certificando un periodo decisamente nero. Momento complicato confermato anche dallo stesso Stefano Pioli, mister viola, in conferenza stampa. "Credo che nelle difficoltà che ci sono state oggi siamo stati squadra e siamo stati dentro la partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pioli elogia la squadra di Gilardino: "Hanno grande gamba e fisicità"