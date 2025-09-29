Pioli è riuscito a trasformare il Pisa di Gilardino nell’Arsenal povera Fiorentina

Poiché non consiglieremmo di riguardare Pisa-Fiorentina 0-0 nella sua interezza al nostro peggior nemico, vi preghiamo di resistere i due minuti e trentasei secondi che dura la sintesi che ne ha fatto Sky. Gli highlights. Non sono solo istruttivi, sono ipnotici. Perché raramente abbiamo visto trasporsi in video il luogo comune “una sola squadra in campo”. Spoiler: è il Pisa. La Fiorentina risorge dall’immaterialità ad un certo punto, quando si è già al minuto 91:45. Kean entra in area e poi regala la palla alla curva che lo fischiava. Gentilissimo. Ecco qua, prego non c’è di che: Avete potuto ammirare il Pisa che attacca, il Pisa che segna un gol che solo la Var chirurgica d’oggi può permettersi d’aver annullato, il Pisa che colpisce un palo con Cuadrado (chi era costui?), il Pisa che si infrange sulla traversa dopo una testata di Nzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

