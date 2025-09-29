Alessandro Matri ha espresso la sua opinione sul connazionale Pio Esposito. Secondo lui, il classe 2005 sta sbagliando qualcosa. L’ex attaccante Alessandro Matri, durante un intervento su DAZN, ha commentato la recente prestazione di Pio Esposito, autore di un gol decisivo nella vittoria dell’ Inter contro il Cagliari. Matri ha sottolineato come la gestione dei giovani calciatori rappresenti una delle sfide più difficili per un allenatore, soprattutto quando ci sono aspettative elevate. Secondo Matri, è fondamentale un equilibrio nella gestione dei giovani talenti. A volte, c’è troppa fretta di vederli subito protagonisti, altre volte invece vengono schierati ma non riescono a rendere al meglio, con il risultato di ricevere critiche eccessive. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito, senti Matri: «Grande talento, ma ci vuole calma. Vi spiego il motivo»