Pio Esposito senti Matri | Grande talento ma ci vuole calma Vi spiego il motivo
Alessandro Matri ha espresso la sua opinione sul connazionale Pio Esposito. Secondo lui, il classe 2005 sta sbagliando qualcosa. L’ex attaccante Alessandro Matri, durante un intervento su DAZN, ha commentato la recente prestazione di Pio Esposito, autore di un gol decisivo nella vittoria dell’ Inter contro il Cagliari. Matri ha sottolineato come la gestione dei giovani calciatori rappresenti una delle sfide più difficili per un allenatore, soprattutto quando ci sono aspettative elevate. Secondo Matri, è fondamentale un equilibrio nella gestione dei giovani talenti. A volte, c’è troppa fretta di vederli subito protagonisti, altre volte invece vengono schierati ma non riescono a rendere al meglio, con il risultato di ricevere critiche eccessive. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - senti
Inter, senti Taibi: «Pio Esposito? A 50 milioni lo accompagnerei!»
Inter, senti Balotelli: "Lookman sbaglia. Ho simpatia per il Milan, ma tra Camarda e Pio Esposito…"
Dott. Luciano Esposito psicoterapeuta - facebook.com Vai su Facebook
#DiCanio: "Pio #Esposito attaccante vero, fa bene anche a chi si sente intoccabile. #Sommer e #Thuram criticati, ma..." - X Vai su X
Ventola: “La fortuna di Esposito è Chivu. Ecco cosa sarebbe successo con Inzaghi” - A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, reduce dal primo gol in Serie A ... Scrive msn.com
Matri: “Vi dico come finisce Juve-Inter stasera. Pio Esposito? Ho paura che…” - Alessandro Matri, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Segnala fcinter1908.it