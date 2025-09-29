Pininfarina disegna la Testarossa 1984

La nuova Ferrari Testarossa debutta al Salone di Parigi nell’ottobre 1984: torna il glorioso appellativo ’Testarossa’ e va a identificare l’erede della 512 BBi. Per questa vettura, Pininfarina disegnò una linea di notevole impatto visivo, caratterizzata da prese d’aria laterali pronunciate e da dimensioni più grandi del modello precedente. L’evoluto 12 cilindri a 180° era diventato a quattro valvole per cilindro ed era, in quel periodo, il motore più potente installato su di un’auto sportiva di serie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pininfarina disegna la Testarossa 1984

