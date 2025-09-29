Pingitore | Oggi il mondo è un ‘Bagagliastro’ vince l’odio politico Nemmeno nel dopoguerra…

Veniamo da settimane in cui l’odio politico l’ha fatta da padrone. Il maestro Pierfrancesco Pingitore, re e decano del cabaret italiano, ha fatto sorridere con l’ironia della satira politica intelligente generazioni di italiani. Oggi a 91 primavere suonate proprio in questi giorni e dopo avere attraversato epoche politiche di ogni tipo il suo desolante giudizio ci colpisce. Intervistato dal Giornale, alla domanda – Oggi vince l’odio?- la sua risposta è un sì netto. «Si. Nemmeno nel dopoguerra, quando erano fresche le ferite della guerra civile, c’era questo odio così forte. E ingiustificato». Pingitore: “Meloni sul palco? Se la caverebbe benissimo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

