Pingitore | Oggi il mondo è un ‘Bagagliastro’ vince l’odio politico Nemmeno nel dopoguerra…
Veniamo da settimane in cui l’odio politico l’ha fatta da padrone. Il maestro Pierfrancesco Pingitore, re e decano del cabaret italiano, ha fatto sorridere con l’ironia della satira politica intelligente generazioni di italiani. Oggi a 91 primavere suonate proprio in questi giorni e dopo avere attraversato epoche politiche di ogni tipo il suo desolante giudizio ci colpisce. Intervistato dal Giornale, alla domanda – Oggi vince l’odio?- la sua risposta è un sì netto. «Si. Nemmeno nel dopoguerra, quando erano fresche le ferite della guerra civile, c’era questo odio così forte. E ingiustificato». Pingitore: “Meloni sul palco? Se la caverebbe benissimo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: pingitore - oggi
Tantissimi auguri di buon compleanno al fantastico regista Pier Francesco Pingitore che oggi compie 91 anni. Nella foto con il Libro da collezione?EVVIVA LA COMMEDIA ALL'ITALIANA ANNI 70/80Disponibile su Amazon QUI: https://www.amazon.it/dp/ - facebook.com Vai su Facebook
Pier Francesco Pingitore, chi è il regista e autore televisivo oggi a Domenica In: età, la carriera, il successo del Bagaglino e l'amicizia con Pippo Baudo - Da Loretta Goggi ad Al Bano, saranno moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo negli studi di Rai 1. Segnala ilmessaggero.it