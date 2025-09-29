Pineta rasa al suolo Ancisi LpRa | Almeno tre anni per riforestarla e costi coperti dai cittadini
"La settimana scorsa, la Giunta comunale ha finalmente approvato il progetto di fattibilità per riforestare i circa 60 mila quadrati, brutalmente abbattuti nel febbraio 2023, della pineta comunale di Casal Borsetti posta a Marina Romea sul lato sinistro del fiume Lamone, confinante col Villaggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: pineta - rasa
Fra miti e leggende, cerchiamo di vederci chiaro sui pini con questa mia intervista al Dott. Agr. Giovanni Morelli. I pini devono stare solo in pineta o possiamo conviverci? - facebook.com Vai su Facebook
Ancisi (LpRa): Riforestare la pineta di Marina Romea rasa al suolo brutalmente - “La settimana scorsa, la Giunta comunale ha finalmente approvato il progetto di fattibilità per riforestare i circa 60 mila quadrati, brutalmente abbattuti nel febbraio 2023, della pineta comunale di ... Come scrive ravennawebtv.it