Pineta rasa al suolo Ancisi LpRa | Almeno tre anni per riforestarla e costi coperti dai cittadini

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La settimana scorsa, la Giunta comunale ha finalmente approvato il progetto di fattibilità per riforestare i circa 60 mila quadrati, brutalmente abbattuti nel febbraio 2023, della pineta comunale di Casal Borsetti posta a Marina Romea sul lato sinistro del fiume Lamone, confinante col Villaggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

