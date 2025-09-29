"È l’anno giusto". Il grande ex Bepi Pillon, tecnico dei ‘diabolici’ che riconquistarono la B nella stagione 2001-02 dopo 7 anni di purgatorio in C, non ha dubbi dopo questo incredibile avvio dell’ Ascoli che indubbiamente sta già facendo registrare numeri notevoli dopo appena sette giornate di campionato. Innanzitutto la difesa ora è davvero la migliore d’Europa in assoluto. Fino alla giornata di sabato a condividere la porta imbattuta c’era anche il Tenerife, squadra militante nella terza divisione spagnola (Primera Federación). Quest’ultima però nell’ultimo confronto giocato in casa del Real Madrid B ha vinto 3-1 incassando la prima rete in campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pillon vede segnali diabolici: "L’Ascoli ha gioco e mentalità"