Pievepelago al via i lavori alla stazione ecologica | sarà più moderna e funzionale
Prosegue il piano di Hera per rendere le stazioni ecologiche più moderne, accessibili e funzionali. Dal 6 ottobre partiranno i lavori di ristrutturazione del centro di raccolta di via Circonvallazione a Pievepelago, realizzati in collaborazione con il Comune e finanziati in parte con fondi PNRR. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
