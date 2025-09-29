Pietrelcina il vicesindaco Cardone | Adozione della revisione del PUC
Tempo di lettura: 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del vicesindaco di Pietrelcina Nicolino Cardone. E’ stato pubblicato in data odierna sul sito del comune di’ Pietrelcina l’avviso di deposito della revisione del piano urbanistico comunale. Nei prossimi 45 giorni è consentito a tutti i soggetti pubblici e privati proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla Revisione del Piano. La variante al PUC è stata adottata nel pieno rispetto della normativa vigente dopo 12 mesi dall’adozione della determina di indirizzo per la revisione dello stesso. Parlare di approvazione ‘alla chetichella’ da parte di qualcuno è una forzatura retorica che non trova riscontro nei fatti: gli atti sono pubblici e accessibili, e l’intero iter prevede la possibilità per i cittadini di presentare osservazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pietrelcina - vicesindaco
